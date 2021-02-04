Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно разблокирования проведения аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября 2020 года на период карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4543 проголосовали 284 нардепа.

Рада ввела запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации в период карантина 2 сентября прошлого года. Такая мера вводилась временно, на период установления Кабинетом Министров карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Поддержанным сегодня законопроектом норма о блокировании аукционов исключается из закона “О приватизации государственного и коммунального имущества”.

В ходе заседания отмечалось, что возобновление аукционов даст возможность наполнить доходную часть госбюджета на 2021 год (предусмотрено поступление средств от приватизации госимущества на уровне 12 млрд грн).

После принятия законопроекта во втором чтении возможно объявление аукционов по трем объектам: Первый киевский машиностроительный завод (“Большевик”), ОГХК (Объединенная горно-химическая компания) и “Президент-отель”.

В ходе обсуждения ряд нардепов подчеркивали, что до сих пор не сформирован новый перечень предприятий, которые не подлежат приватизации (после того, как Парламент в начале октября 2019 года отменил перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий).

В связи с этим лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила может “инициировать референдум” по этому вопросу, “чтобы вернуть мораторий на продажу государственной собственности”.