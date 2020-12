Великобритания и ЕС согласовали условия торговли после Brexit

Об этом сообщает издание The Guardian.

31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка ЕС и перейдет в категорию так называемых третьих стран для Евросоюза. Именно поэтому согласование торговой сделки было важным для обеих сторон.

Если бы соглашение не заключили, то торговля между Великобританией и ЕС происходила бы в условиях пограничных проверок и взаимного налогообложения. В случае выхода без соглашения Великоританию ждали бы значительные экономические последствия.

В британском правительстве отметили, что согласование торговых отношений с ЕС продемонстрировало выполнения всех обещаний, данных на референдуме 2016 и на всеобщих выборах в 2019 году.

“Мы вернули себе контроль над деньгами, границами, законами, торговлей и рыболовными угодьями. Эта сделка – фантастическая новость для семей и компаний всей Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанной на нулевых тарифах и нулевых квотах”, – говорится в заявлении правительства.

Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил в своем Twitter информацию о подписании соглашения.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020