Covid-19 Украина

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Великобритания и ЕС согласовали условия торговли после Brexit

В четверг, 24 декабря, Великобритания и Европейский Союз после года переговоров согласовали вопросы торговых отношений после завершения переходного периода Brexit.

Четверг, 24 декабря 2020, 18:09

Об этом сообщает издание The Guardian.

31 декабря 2020 года Великобритания выходит из единого рынка ЕС и перейдет в категорию так называемых третьих стран для Евросоюза. Именно поэтому согласование торговой сделки было важным для обеих сторон.

Если бы соглашение не заключили, то торговля между Великобританией и ЕС происходила бы в условиях пограничных проверок и взаимного налогообложения. В случае выхода без соглашения Великоританию ждали бы значительные экономические последствия.

В британском правительстве отметили, что согласование торговых отношений с ЕС продемонстрировало выполнения всех обещаний, данных на референдуме 2016 и на всеобщих выборах в 2019 году.

“Мы вернули себе контроль над деньгами, границами, законами, торговлей и рыболовными угодьями. Эта сделка – фантастическая новость для семей и компаний всей Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанной на нулевых тарифах и нулевых квотах”, – говорится в заявлении правительства.

Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил в своем Twitter информацию о подписании соглашения.

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по Brexit.
  • В Европейском Союзе заявляли, что готовы пойти на компромисс в переговорах с Великобританией о торговом соглашении после Brexit, если Лондон будет более реалистичен в своих ожиданиях.
  • 6 декабря возобновились решающие переговоры о заключении торгового соглашения между Соединенным Королевством и Евросоюзом, которое вступит в силу после завершения переходного периода Brexit.
Теги: Brexit, Великобританія, ЄС, торгова угода

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