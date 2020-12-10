Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала Срочный вывод в отношении реформы Конституционного Суда Украины

Вывод опубликован на сайте комиссия.

Венецианская комиссия отмечает, что громкое решение КСУ об отмене уголовной ответственности за внесение неправдивых сведений или непредставление деклараций и ограничении полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции, является “указанием на необходимость реформы КСУ”.

Касательно реформирования суда комиссия дает следующие рекомендации:

Парламент должен четко выразить свое видение списка вопросов, которые может рассматривать КСУ.

КСУ нужно обязать указывать конкретные причины для каждого положения закона, которое он считает неконституционным.

Дисциплинарные вопросы относительно КСУ должны регулироваться “Законом о Конституционном суде”, а более подробная информация должна быть указана во внутренних правилах суда.

Восстановление дел в КСУ должно проводится только в случае, если была установлена уголовная ответственность судей в связи с этим решением (например, за получение взятки).

Парламент должен предоставить четкое и подробное определение того, что является “конфликтом интересов” для судьи, например, с выделением финансового конфликта интересов, особенно когда он является результатом протоколов НАПК или расследования НАБУ.

Решение об отводе судьи и его мотивировка должны быть четко изложены в основном решении суда, или в отдельном публичном процессуальном решении или постановлении.

Требование кворума должно быть уменьшено в тех случаях, когда кворум потерян из-за отвода судей.

Парламенту следует рассмотреть вопрос о принятии закона, детализирующего последствия несоблюдения судьями Конституционного суда положений закона об отзыве судей, включая публичное дисциплинарное разбирательство.

Для отбора кандидатов на должность судьи КСУ должен быть создан отдельный орган с возможностью привлечения международных экспертов по правам человека и представителей гражданского общества с целью гарантирования моральных и профессиональных качеств кандидатов.

Комиссия также рекомендует властям назначать судей на вакантные должности только после улучшения системы назначений методом создания соответствующего органа.

Для деполитизации состава Конституционного суда по парламентской квоте комиссия советует, чтобы судьи избирались квалифицированным большинством.

Только назначенных судей КСУ предлагают направлять на спецподготовку по толкованию конституции, в частности, международную.

Комиссия отмечает, что в процессе реформирования КСУ суд должен быть привлечен к консультациям.

“В процессе реформирования Конституционного суда с последним следует должным образом проводить консультации по всем аспектам реформы. В свете конкретной ситуации в Украине Конституционный суд должен проявлять некоторую сдержанность, если измененные положения будут обжалованы в суде. Венецианская комиссия готова помочь в этом вопросе”, — говорится в заключении комиссии.