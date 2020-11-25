Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) с просьбой оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения КСУ.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В своем письме к главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио президент попросил “осуществить оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины” и “дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия”.

Президент попросил комиссию проанализировать, был ли у судей КСУ конфликт интересов, соблюдались ли ими процедуры рассмотрения и принятия решении. Также он попросил предоставить выводы об обоснованности решения и соблюдении судьями границ конституционного представления.

В письме Зеленский отметил, что последние решения КСУ “привели к серьезному конституционному кризису”, но “украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией”.

Зеленский призвал комиссию дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения.