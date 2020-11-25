Об этом сообщили в Офисе президента.
В своем письме к главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио президент попросил “осуществить оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины” и “дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия”.
Президент попросил комиссию проанализировать, был ли у судей КСУ конфликт интересов, соблюдались ли ими процедуры рассмотрения и принятия решении. Также он попросил предоставить выводы об обоснованности решения и соблюдении судьями границ конституционного представления.
В письме Зеленский отметил, что последние решения КСУ “привели к серьезному конституционному кризису”, но “украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией”.
Зеленский призвал комиссию дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения.
- Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предварительное антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.
- 5 ноября Верховная Рада Украины не смогла рассмотреть законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова, который восстанавливает отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства. Причиной стал альтернативный документ Александра Дубинского. Законопроект Разумкова является альтернативным проекту президента.
- Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”, а Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от принятия законопроекту Зеленского.
- 14 ноября Зеленский заявил, что Верховная Рада до конца года принять решение о Конституционного суда.