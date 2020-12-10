Текст опубликован на сайте Венецианской комиссии.
В комиссии раскритиковали решение КСУ по антикоррупционной реформе и рекомендовали восстановить отмененную статью, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.
В отчете отмечается, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством закона, также важным остается и уважение Конституции и конституционная справедливость.
“Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решение”, – говорится в документе.
Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио в своем Twitter также призвал украинский парламент разрешить ситуацию.
“Решение Конституционного Суда Украины вызывает сожаление; система финансовых деклараций для государственных служащих, включая судей, должна быть сохранена”, – написал Букиккио.
Как известно, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона “О предотвращении коррупции” и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. КСУ признал неконституционной статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложные сведения в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.
- 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейской комиссии за демократию через право с просьбой оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения КСУ. Зеленский сообщил комиссии о “конституционном кризисе” в стране и призвал дать заключение как можно скорее.
- Накануне президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады не рассматривать его законопроект касательно перезагрузки Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии.