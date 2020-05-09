Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова закрыла комментарии под своими Facebook-постами для пользователей, которые не являются ее "друзьями" в социальной сети.

Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.

Так, ранее сегодня Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы над нацизмом песню российского певца Льва Лещенко, который входит в перечень лиц Министерства культуры Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. После волны критики пользователей генпрокурор отредактировала свой пост, убрав клип певца.

А теперь она решила и вовсе ограничить возможность комментировать свои Facebook-публикации.

Венедиктова, в частности, обратилась к “фан-клубу хейтеров”, отметив, что ее страница в соцсети – “это частный палисадник”.

“Уважаемые сограждане и не только! Спасибо, что я вам интересна и вы тем, что составляет вашу сущность, делитесь со мной и окружающими. Но чаще, не стоит, оставляйте свое мировосприятие себе или обсуждайте в кругу единомышленников – особенно, когда на вашей аватарке лягушки или герои. Я люблю Facebook: его смысл – открытый и свободный диалог людей, которые имеют определенное представление о правилах и уважении. Итак, все неравнодушные, незнакомые мне люди и мой маленький фан-клуб хейтеров, моя страница – это частный палисадник, где я не выступаю в качестве лица, наделенного функциями государства, а веду себя так, как вела в Facebook много лет”, – отметила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что оставляет комментарии “открытыми только для друзей”.

В данный момент комментарии на странице генпрокурора действительно могут оставлять только “друзья”.