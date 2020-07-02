В Венгрии решили не открывать границы для граждан третьих стран, несмотря на рекомендацию Европейского Союза.

Об этом сообщило венгерское издание Hungary Today.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, решение Европейского Союза противоречит интересам венгерского народа.

В стране решили не открывать границы для граждан государств, которые не являются членами ЕС, однако отнесены к списку “безопасных”.

При этом исключением является Сербия, поскольку там проживает большая венгерская диаспора.

Отмечается, что Венгрия намерена открыть “гуманитарный коридор” для тех, кто путешествует через страну транзитом.

“Любой, кто путешествует через Венгрию, должен будет использовать этот коридор. Им не позволят сойти с этого пути, и мы будем держать строгий пограничный контроль”, – заявил Орбан.