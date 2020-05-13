Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 3434 проголосовал 251 народный избранник.
Автором документа является глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.
Основной целью принятия документа является восстановление работы Верховной Рады в обычном режиме после карантина.
“Принять к сведению, что с 18 мая 2020 года Верховная Рада Украины работает согласно календарному плану проведения третьей сессии ВРУ ІХ созыва, утвержденного постановлением от 16 января 2020 года”, – говорится в тексте постановления.
Документ вступает в силу с дня принятия.
Как подчеркнул перед голосованием спикер Парламента Дмитрий Разумков, Рада не останавливала свою работу во время карантина, но функционировала в другом режиме.
“Поздравляю, с 18 числа будет привычный для нас режим работы”, – объявил он.
Парламент в период карантина, объявленного в Украине в связи со вспышкой коронавируса, работал в режиме комитетов и несколько раз собирался на внеочередные заседания.
Согласно календарному плану, Верховная Рада 19-22 мая работает в режиме пленарного заседания.
- Народные депутаты от фракций “Европейской Солидарности” и “Слуги народа” стали лидерами по посещаемости внеочередных заседаний Верховной Рады во время карантина.
- С начала года десять народных депутатов пропустили 90 % голосований Верховной Рады Украины.