Об этом он сказал в интервью “Украинскому радио”.
Кравчук объяснил, что выборы в ОРДЛО не состоятся, потому что там много “заробитчан с оружием”, которые никому не подчиняются.
“Когда стреляют, выборы проводить нельзя. Кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди – добровольцы так называемые. Говорят, есть из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием убрать эту землю, она им не нужна. Они заробитчаны, а у них есть оружие”, – сказал Кравчук.
На вопрос, кто платит этим “работникам”, глава украинской делегации в ТКГ ответил, что “тот, кто их приглашает – страна-агрессор”.
- Ранее в “Слуге народа” пообещали провести местные выборы в октябре по всей Украине, включая временно оккупированные территории.
- В Госдепартаменте США заявили, что не видят возможности для проведения выборов на Донбассе.
- Резников рассказал, какие условия должны быть выполнены до августа, чтобы выборы в ОРДЛО состоялись.