Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей проводить нельзя.

Об этом он сказал в интервью “Украинскому радио”.

Кравчук объяснил, что выборы в ОРДЛО не состоятся, потому что там много “заробитчан с оружием”, которые никому не подчиняются.

“Когда стреляют, выборы проводить нельзя. Кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди – добровольцы так называемые. Говорят, есть из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием убрать эту землю, она им не нужна. Они заробитчаны, а у них есть оружие”, – сказал Кравчук.

На вопрос, кто платит этим “работникам”, глава украинской делегации в ТКГ ответил, что “тот, кто их приглашает – страна-агрессор”.