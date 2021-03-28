Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
По состоянию на 12:00 явка в округе №50 в Донецкой области составила 8,20%, в округе №87 в Ивано-Франковской – 7,71%.
“Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в округе №50 – 18,18%, а в округе №87 – 11,88%”, – добавили в ЦИК.
Почему были назначены довыборы в Раду
Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).
А выборы в округе №50 были назначены в связи с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.
- На днях пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурсом.
- Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то 5-процентный барьер могли бы уверенно преодолеть четыре партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет менее 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.