В воскресенье, 28 марта, в округах №50 и №87 происходят промежуточные выборы в Верховную Раду. Уже появились первые данные по явке.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 12:00 явка в округе №50 в Донецкой области составила 8,20%, в округе №87 в Ивано-Франковской – 7,71%.

“Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в округе №50 – 18,18%, а в округе №87 – 11,88%”, – добавили в ЦИК.

Почему были назначены довыборы в Раду

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

А выборы в округе №50 были назначены в связи с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.