Про це повідомляє виборча комісія Невади.
У Неваді Джо Байден обходить Дональда Трампа на піввідсотка (49,3% проти 48,7%).
У комісії вже підрахували всі голоси: і ті, що були подані на виборчих дільницях (як в основний день голосування, так і заздалегідь), а також всі голоси, які отримали поштою до 2 листопада.
Повідомляється, що після перерви підрахують бюлетені тих, хто проголосував поштою і ті голоси, які були доставлені в день голосування або будуть доставлені пізніше.
Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.
Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.
Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.
- Раніше повідомлялося, що Джо Байден лідирує на виборах президента США в Аризоні. Цього не очікували, адже протягом 72 років в цьому штаті виграє представник Республіканської партії.
- #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати на результати.
- Про перебіг подій у день голосування читайте у матеріалі #Букв.