У штаті Невада на добу припинили підрахунок голосів на виборах президента США, до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом). На момент перерви пораховано 86% голосів, відрив між кандидатами становить пів відсотка.

Про це повідомляє виборча комісія Невади.

У Неваді Джо Байден обходить Дональда Трампа на піввідсотка (49,3% проти 48,7%).

У комісії вже підрахували всі голоси: і ті, що були подані на виборчих дільницях (як в основний день голосування, так і заздалегідь), а також всі голоси, які отримали поштою до 2 листопада.

Повідомляється, що після перерви підрахують бюлетені тих, хто проголосував поштою і ті голоси, які були доставлені в день голосування або будуть доставлені пізніше.

Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.

Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляв бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.

Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідирує Трамп.

Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.