Об этом пишет американское издание The Hill.
Напомним, что действующий президент Дональд Трамп, не желая принимать свое поражение, изо всех сил пытается оспорить результаты выборов. Но у него это не получается, Верховный суд США то и дело отклоняет иски сторонников Трампа.
На что же стоит обратить внимание при голосовании коллегии выборщиков?
1.Будут ли ненадежные выборщики?
На собрании коллегии выборщиков в 2016 году 306 из них пообещали голосовать за Трампа, а еще 232 – за Хиллари Клинтон.
К концу процесса Трамп получил 304 голоса выборщиков, а Клинтон – 227. Семь выборщиков – из Гавайев, Техаса и штата Вашингтон – не проголосовали за кандидата, которого они обещали поддерживать.
Врядли подобная ситуация повторится в этом году.
Ранее в этом году Верховный суд постановил, что штаты могут наказывать или отстранять выборщиков, изменивших свои голоса. Около 32 штатов и округ Колумбия имеют законы, обязывающие выборщиков голосовать за кандидата, за которого эти штаты проголосовали.
2.Будет ли этот процесс привлекать больше внимания, чем обычно?
Необоснованные заявления Трампа о широко распространенных фальсификациях на выборах и оспаривании результатов выборов привлекли больше внимания, чем обычно.
Эксперты говорят, что в последний раз коллегия выборщиков привлекала такое внимание во время бурных выборов 2000 года, которые также имели свою долю юридических проблем.
На выходных тысячи сторонников Трампа собрались на массовые протесты в Вашингтоне, указывая на необоснованные заявления о масштабной фальсификации результатов.
3.Будут ли собрания коллегии выборщиков проходить по-другому, ведь эпидемия все еще бушует?
Голосование в понедельник может кардинально отличаться от голосования в предыдущие годы из-за эпидемии коронавируса.
Обычно выборщики по всей стране собираются в палатах законодательных собраний штата, чтобы отдать свой голос, но карантинные ограничения штата могут это изменить.
В Нью-Йорке выборщики соберутся в Капитолии штатаа, а все из-за закона о выборах, требующего от них личного присутствия.
Выборщики также соберутся в Джорджии.
4. Что будет делать Трамп, когда станут известны результаты?
Команды юристов Дональда Трампа будут продолжать настаивать на своих заявлениях о широко распространенной фальсификации результатов голосования.
На этой неделе Трамп то и дело был занят публикациями твитов о том, что выборы были сфальсифицированы. И Трамп продолжит свою привычку безостановочно писать в Twitter.
В конце прошлого месяца Трамп заявил, что покинет свой пост, если Байден будет избран Коллегией выборщиков.
“Конечно, сделаю, и вы это знаете. Будет очень сложно уступить, потому что мы знаем, что имело место массовое мошенничество”, – сказал Трамп, отвечая на вопрос репортеров в Белом доме.
5. Завершит ли окончательное голосование послевыборную драму?
Голосование коллегии выборщиков в понедельник укрепит позиции Байдена как избранного президента, но Трамп и его союзники, похоже, еще не готовы признать поражение.
Кампания Трампа уже высказала предположение, что планирует продолжить оспаривание результатов выборов в предстоящие недели.
“Единственный фиксированный день в Конституции США – инаугурация президента 20 января в полдень”, – говорится в заявлении юристов Руди Джулиани и Эллиса.
В то же время на этой неделе Техас подал иск против четырех штатов – Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина – с просьбой к Верховному суду запретить штатам отдавать голоса выборщиков за Байдена. Еще 17 других штатов присоединились к иску.
Эксперты по правовым вопросам говорят, что иск полон недостатков, а федеральные суды то и дело отклоняют попытки Трампа оспорить результаты выборов.
Бен Виклер, выборщик из Висконсина и председатель Демократической партии штата, сказал, что ожидает некоторого спада напряженности. Но его все же тревожит то, как Трамп и его союзники пытаются яростно оспорить результаты.
- Все 50 американских штатов и округ Колумбия подтвердили результаты президентских выборов, которые прошли 3 ноября.
- Верховный суд США отклонил иск Техаса касательно непризнания итогов президентских выборов в ряде штатов.