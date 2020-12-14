В понедельник, 14 декабря, все 538 выборщиков соберутся в законодательных собраниях штатов по всей стране, чтобы официально проголосовать за нового президента - Джо Байдена.

Об этом пишет американское издание The Hill.

Напомним, что действующий президент Дональд Трамп, не желая принимать свое поражение, изо всех сил пытается оспорить результаты выборов. Но у него это не получается, Верховный суд США то и дело отклоняет иски сторонников Трампа.

На что же стоит обратить внимание при голосовании коллегии выборщиков?

1.Будут ли ненадежные выборщики?

На собрании коллегии выборщиков в 2016 году 306 из них пообещали голосовать за Трампа, а еще 232 – за Хиллари Клинтон.

К концу процесса Трамп получил 304 голоса выборщиков, а Клинтон – 227. Семь выборщиков – из Гавайев, Техаса и штата Вашингтон – не проголосовали за кандидата, которого они обещали поддерживать.

Врядли подобная ситуация повторится в этом году.

Ранее в этом году Верховный суд постановил, что штаты могут наказывать или отстранять выборщиков, изменивших свои голоса. Около 32 штатов и округ Колумбия имеют законы, обязывающие выборщиков голосовать за кандидата, за которого эти штаты проголосовали.

2.Будет ли этот процесс привлекать больше внимания, чем обычно?

Необоснованные заявления Трампа о широко распространенных фальсификациях на выборах и оспаривании результатов выборов привлекли больше внимания, чем обычно.

Эксперты говорят, что в последний раз коллегия выборщиков привлекала такое внимание во время бурных выборов 2000 года, которые также имели свою долю юридических проблем.

На выходных тысячи сторонников Трампа собрались на массовые протесты в Вашингтоне, указывая на необоснованные заявления о масштабной фальсификации результатов.

3.Будут ли собрания коллегии выборщиков проходить по-другому, ведь эпидемия все еще бушует?

Голосование в понедельник может кардинально отличаться от голосования в предыдущие годы из-за эпидемии коронавируса.

Обычно выборщики по всей стране собираются в палатах законодательных собраний штата, чтобы отдать свой голос, но карантинные ограничения штата могут это изменить.

В Нью-Йорке выборщики соберутся в Капитолии штатаа, а все из-за закона о выборах, требующего от них личного присутствия.

Выборщики также соберутся в Джорджии.

4. Что будет делать Трамп, когда станут известны результаты?

Команды юристов Дональда Трампа будут продолжать настаивать на своих заявлениях о широко распространенной фальсификации результатов голосования.

На этой неделе Трамп то и дело был занят публикациями твитов о том, что выборы были сфальсифицированы. И Трамп продолжит свою привычку безостановочно писать в Twitter.

В конце прошлого месяца Трамп заявил, что покинет свой пост, если Байден будет избран Коллегией выборщиков.

“Конечно, сделаю, и вы это знаете. Будет очень сложно уступить, потому что мы знаем, что имело место массовое мошенничество”, – сказал Трамп, отвечая на вопрос репортеров в Белом доме.

5. Завершит ли окончательное голосование послевыборную драму?

Голосование коллегии выборщиков в понедельник укрепит позиции Байдена как избранного президента, но Трамп и его союзники, похоже, еще не готовы признать поражение.

Кампания Трампа уже высказала предположение, что планирует продолжить оспаривание результатов выборов в предстоящие недели.

“Единственный фиксированный день в Конституции США – инаугурация президента 20 января в полдень”, – говорится в заявлении юристов Руди Джулиани и Эллиса.

В то же время на этой неделе Техас подал иск против четырех штатов – Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина – с просьбой к Верховному суду запретить штатам отдавать голоса выборщиков за Байдена. Еще 17 других штатов присоединились к иску.

Эксперты по правовым вопросам говорят, что иск полон недостатков, а федеральные суды то и дело отклоняют попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Бен Виклер, выборщик из Висконсина и председатель Демократической партии штата, сказал, что ожидает некоторого спада напряженности. Но его все же тревожит то, как Трамп и его союзники пытаются яростно оспорить результаты.