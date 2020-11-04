Об этом сообщила генпрокурор штата Данная Нессел на своей странице в Twitter.

По ее словам, в Генпрокуратуру поступают сообщения о том, что жители города Флинт в штате Мичиган получают автоматизированные телефонные звонки с призывом проголосовать 4 ноября из-за больших очередей.

Нессел указала на то, что эта информация является ложной, а также добавила, что 3 ноября – последний день выборов.

Неизвестные рассылают жителям штата текстовые сообщения с утверждениями о неполадках в системе обработки бюллетеней. Нессел также заявила о том, что информация является ложной.

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