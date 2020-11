Об этом сообщила генпрокурор штата Данная Нессел на своей странице в Twitter.

По ее словам, в Генпрокуратуру поступают сообщения о том, что жители города Флинт в штате Мичиган получают автоматизированные телефонные звонки с призывом проголосовать 4 ноября из-за больших очередей.

Нессел указала на то, что эта информация является ложной, а также добавила, что 3 ноября – последний день выборов.

Неизвестные рассылают жителям штата текстовые сообщения с утверждениями о неполадках в системе обработки бюллетеней. Нессел также заявила о том, что информация является ложной.

[AG ELECTION ALERT]: Dearborn voters, text messages are reportedly being sent to trick you into thinking there are ballot sensor issues. Do not fall for it, it’s a trick! Visit https://t.co/7MBWZSJ4Zd and follow @MichSoS for any updates. pic.twitter.com/NEot16yIqD

— Michigan Attorney General Dana Nessel (@MIAttyGen) November 2, 2020