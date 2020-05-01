Вице-президент США Майкл Пенс согласился надеть медицинскую маску в общественном заведении после критических публикаций в СМИ.

Об этом свидетельствует видео телекомпании NBC.

В четверг Пенс надел маску, когда приехал на совместное предприятие General Motors и Ventec Life Systems по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких в штате Индиана.

VP Pence wears mask while touring a GM facility producing ventilators in Kokomo, Indiana. pic.twitter.com/VssPxMJjtO — NBC News (@NBCNews) April 30, 2020

Ранее Пенс пренебрег правилами безопасности в условиях эпидемии коронавируса и пришел в больницу без защитной маски.

Правила медицинского центра Майо в Миннесоте, в который пришел Пенс, предусматривают, что все посетители должны носить средства индивидуальной защиты, в том числе маски.

Стоит отметить, что Пенс возглавляет целевую группу по коронавирусу в Белом доме. Он курирует работу, направленную на разработку рекомендаций относительно мер карантина и социального дистанцирования.

Он ранее заявлял о необходимости всем носить защитные маски в местах, где сложно придерживаться мер социального дистанцирования.