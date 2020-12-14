Об этом сообщают #Буквы.
На днях Камельчук в эфире телеканала “Наш” заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь “выдуманной”.
Другой “слуга” — Гурин — посвятил этому отдельный пост на своей странице в котором высмеял Камельчука, назвав его “вымышленным депутатом”.
“Народный депутат Юрий Камельчук подчеркнул, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому серьезно, потому что Юрий — вымышленный депутат, его на самом деле не существует”, — написал Гурин.
В комментариях под постом пользователи из раза в раз намекали, что этот случай с Камельчуком не является необычным.
В свою очередь Гурин подчеркивал, что делать выводы обо всей фракции из-за этих заявлений Камельчука не стоит. Впрочем, с таким тезисом согласились не все.
- Ранее между “слугами” Александром Качурой и Елизаветой Богуцкой произошла перепалка из-за российской вакцины от коронавируса.
- Также нардеп Богуцкая, врач по образованию, заявляла, что не верит в создание действенной вакцины от коронавируса и давала рекомендации президенту Владимиру Зеленского по лечению COVID-19.