Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин в соцсетях высмеял коллегу по фракции Юрия Камельчука из-за его заявления о том, что COVID-19 якобы выдуманная болезнь.

Об этом сообщают #Буквы.

На днях Камельчук в эфире телеканала “Наш” заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь “выдуманной”.

Другой “слуга” — Гурин — посвятил этому отдельный пост на своей странице в котором высмеял Камельчука, назвав его “вымышленным депутатом”.

“Народный депутат Юрий Камельчук подчеркнул, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому серьезно, потому что Юрий — вымышленный депутат, его на самом деле не существует”, — написал Гурин.

В комментариях под постом пользователи из раза в раз намекали, что этот случай с Камельчуком не является необычным.

В свою очередь Гурин подчеркивал, что делать выводы обо всей фракции из-за этих заявлений Камельчука не стоит. Впрочем, с таким тезисом согласились не все.