Об этом сообщает белорусское издание TUT.by и редакции “Наша Ніва” и “Навіны” в Telegram.
“Сайт Naviny.by заблокирован. По нашей информации, решение о блокировке принято вечером в пятницу министерством информации. Вместе с нами под блокировку попало как минимум еще одно независимое онлайн-издание — “Наша Ніва”, — сообщили в “Навінах”.
Сейчас редакция сайта работает в социальных сетях и готовит запуск “зеркала” своего основного сайта.
Издание “Наша Ніва” обратилось в соцсетях к своим подписчиков и некоторые из них рассказали, что во время попыток зайти на сайт издания видели сообщение о том, что провайдер ограничил доступ к ресурсу на основании решения министерства информации, принятого в соответствии с законом “О средствах массовой информации”.
Редакция издания так же продолжает работу через соцсети.
В комментарии изданию TUT.by представители одного из белорусских провайдеров подтвердили, что ограничили доступ по решению властей.
“Сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа […] Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров”, — пишет издание.
Отметим, что сайты также недоступны для пользователей из Украины:
TUT.by напоминает, что ровно неделю назад в Беларуси были заблокированы более 70 сайтов. В списке оказались как СМИ (“БелТА”, “Белсат”, “Трибуна”, “Еврорадио” и другие), так и сайты общественных инициатив. В министерстве журналистам отказали в ответе на вопрос о причинах блокировки.
- 27 августа правоохранители задержали около 20 представителей СМИ во время акции протеста на площади Свободы в Минске.
- Ранее сообщалось, что в Минске силовики без объяснения причин задержали трех человек из съемочной группы российского телеканала “Дождь”.
- Также во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.
- Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщал, что датский журналист подвергся нападению со стороны правоохранителей во время массовых протестов в Беларуси.
- 12 августа белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, журналистов и волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
- Позднее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев дал журналистам рекомендацию “не лезть в пекло”, чтобы не подвергаться насилию со стороны правоохранителей во время протестов.