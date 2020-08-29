По приказу министерства информации Беларуси провайдеры заблокировали доступ к сайтам изданий "Наша Ніва" и "Навіны".

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by и редакции “Наша Ніва” и “Навіны” в Telegram.

“Сайт Naviny.by заблокирован. По нашей информации, решение о блокировке принято вечером в пятницу министерством информации. Вместе с нами под блокировку попало как минимум еще одно независимое онлайн-издание — “Наша Ніва”, — сообщили в “Навінах”.

Сейчас редакция сайта работает в социальных сетях и готовит запуск “зеркала” своего основного сайта.

Издание “Наша Ніва” обратилось в соцсетях к своим подписчиков и некоторые из них рассказали, что во время попыток зайти на сайт издания видели сообщение о том, что провайдер ограничил доступ к ресурсу на основании решения министерства информации, принятого в соответствии с законом “О средствах массовой информации”.

Редакция издания так же продолжает работу через соцсети.

В комментарии изданию TUT.by представители одного из белорусских провайдеров подтвердили, что ограничили доступ по решению властей.

“Сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа […] Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров”, — пишет издание.

Отметим, что сайты также недоступны для пользователей из Украины:

TUT.by напоминает, что ровно неделю назад в Беларуси были заблокированы более 70 сайтов. В списке оказались как СМИ (“БелТА”, “Белсат”, “Трибуна”, “Еврорадио” и другие), так и сайты общественных инициатив. В министерстве журналистам отказали в ответе на вопрос о причинах блокировки.