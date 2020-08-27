Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на белорусские оппозиционные СМИ.
В четверг, 27 августа, после вчерашнего разгона демонстрантов и блокирования людей в помещении костела, граждане начали собираться на акцию солидарности на площади Свободы в центре Минска.
На место прибыло и большое количество представителей СМИ в соответствующих жилетах с надписью “Пресса”. Правоохранители сначала собрали журналистов возле своего автобуса для проверки документов.
!!!На пл.Свободы массово задерживают представителей СМИ. pic.twitter.com/VC4ax56xlW
— Anton Motolko (@Motolko) August 27, 2020
Впоследствии были задержаны около двух десятков представителей СМИ. По данным TUT.by, среди них — работники белорусских изданий (“Наша Ніва”, “Радыё Свабода”, БелаПАН, Белсат, “Комсомольская правда в Беларуси”), международных изданий (АР, Reuters) и нескольких российских (ТАСС, РИА Новости). Около 20 человек были доставлены в Октябрьский райотдел. Впоследствии были доставлены еще около шести.
По информации издания “Наша Ніва”, у журналистов собирают документы, технику, просят выключить телефоны.
В МВД уверяют, что журналисты доставлены исключительно для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналистов зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, обещают отпустить.
Как сообщает “Радыё Свабода”, после массового задержания журналистов на площади Свободы собралось несколько сотен протестующих. Они встали колонной и двинулись в сторону площади Независимости, распевая гимн и скандируя “Свободу!”.
На площади Независимости задержания журналистов продолжились. Правоохранители просят не вести съемку. “Наша Ніва”, отмечает, что задерживают преимущественно мужчин-сотрудников СМИ.
Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Президентские выборы состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Ранее сообщалось, что в Минске силовики без объяснения причин задержали трех человек из съемочной группы российского телеканала “Дождь”.
Также во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщал, что датский журналист подвергся нападению со стороны правоохранителей во время массовых протестов в Беларуси.
12 августа белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, журналистов и волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Позднее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев дал журналистам рекомендацию “не лезть в пекло”, чтобы не подвергаться насилию со стороны правоохранителей во время протестов.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковським, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
- 18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
- 19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.