Правоохранители задержали около 20 представителей СМИ во время акции протеста на площади Свободы в Минске.

Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на белорусские оппозиционные СМИ.

В четверг, 27 августа, после вчерашнего разгона демонстрантов и блокирования людей в помещении костела, граждане начали собираться на акцию солидарности на площади Свободы в центре Минска.

На место прибыло и большое количество представителей СМИ в соответствующих жилетах с надписью “Пресса”. Правоохранители сначала собрали журналистов возле своего автобуса для проверки документов.

!!!На пл.Свободы массово задерживают представителей СМИ. pic.twitter.com/VC4ax56xlW — Anton Motolko (@Motolko) August 27, 2020

Впоследствии были задержаны около двух десятков представителей СМИ. По данным TUT.by, среди них — работники белорусских изданий (“Наша Ніва”, “Радыё Свабода”, БелаПАН, Белсат, “Комсомольская правда в Беларуси”), международных изданий (АР, Reuters) и нескольких российских (ТАСС, РИА Новости). Около 20 человек были доставлены в Октябрьский райотдел. Впоследствии были доставлены еще около шести.

По информации издания “Наша Ніва”, у журналистов собирают документы, технику, просят выключить телефоны.

В МВД уверяют, что журналисты доставлены исключительно для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналистов зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, обещают отпустить.

Как сообщает “Радыё Свабода”, после массового задержания журналистов на площади Свободы собралось несколько сотен протестующих. Они встали колонной и двинулись в сторону площади Независимости, распевая гимн и скандируя “Свободу!”.