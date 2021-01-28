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Власти Польши получили зеленый свет для ограничения права на аборт: КС опубликовал решение

Вступило в силу октябрьское решение Конституционного Суда Польши, которое обязывает власть на законодательном уровне ограничить и без того ограниченный перечень обстоятельств, при которых женщины могут легально сделать аборт.

Четверг, 28 января 2021, 00:22

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Как известно, 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что положения так называемого закона “О борьбе с абортами” от 1993 года (именуемый как “компромисс с абортами”), позволяющие прерывание беременности в случае серьезных и необратимых нарушений плода, не имеют конституционного обоснования и противоречат основному закону.

Теперь, через три месяца после принятия решения, суд обнародовал его обоснование. В нем говорится, что ребенок, который еще не родился, является лицом, имеющим неотъемлемое право на достоинство и жизнь, а правовая система должна гарантировать защиту этих прав.

“Суд неизменно придерживается позиции, что не должно быть сомнений в том, что конституционные положения гарантируют защиту здоровья зачатого ребенка, и, в частности, из этих положений можно сделать вывод об обязанности законодателя запретить нарушения здоровья зачатого ребенка и установить правовые меры, обеспечивающие достаточное соблюдение этого запрета”, — говорится в документе.

Таким образом, суд обязал власти ограничить и без того ограниченный перечень случаев, в которых женщины могут легально сделать аборт.

Аборт в Польше должны будут сделать разрешенным только в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность угрожает жизни женщины.

Сразу после публикации решения в правительстве сообщили, что его полный текст опубликуют в Журнале законов — единственном официальном источнике знаний об общепринятом законодательстве в Польше.

Еще в октябре после объявления о решении суда в Польше вспыхнули массовые протесты. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на них, заверив что запрет, который внедрят, будет касаться только абортов по “евгеническим причинам”.

Имеющиеся в стране ограничения в отношении абортов привели к появлению в стране “абортивного туризма” (женщины выезжают за границу для проведения операции) и “абортивного подполья” (женщины проводят аборты незаконно в ненадлежащих условиях, часто с рисками для своего здоровья).

Несмотря на это консервативная партия “Право и справедливость”, представителем которой является польский президент Дуда, в последние годы неоднократно пыталась ввести новые ограничения. Это каждый раз вызывало бурную реакцию общества, из-за которой политсила была вынуждена отказаться от законодательных предложений.

Теперь, когда есть соответствующее решение суда, консервативная власть получила “зеленый свет”. Примечательно, что представителей “ПиС” обвиняли во вмешательстве в работу судей, которые это решение приняли.

Важная новость об обнародовании и, соответственно, вступления в силу решения КС, вызвала очередные массовые протесты в городах Польши. Сотни мужчин и женщин вышли на улицы городов вечером, чтобы выразить свое несогласие с будущим ограничением права на аборт.

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

Мэр Варшавы Рафаль Тшашковський, который принимал участие в президентских выборах 2020 года, но с минимальным отрывом уступил действующему президенту Анджею Дуде, поддержал протесты:

Теги: заборона абортів, Польша, протест

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