Владелец Alibaba Джек Ма впервые за три месяца появился на публике

Основатель Alibaba Group Джек Ма впервые с октября появился на публике. Его появление утихомирило беспокойство по поводу отсутствия Ма в общественной жизни и привело к резкому росту акций Alibaba.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Миллиардер не появлялся на публике с 24 октября на форуме в Шанхае.

Тогда Ма публично критиковал китайские регулирующие органы за сдерживание инноваций из-за того, что те боятся риска. “Нам нужно построить здоровую финансовую систему, а не систематические финансовые риски. Внедрять инновации без рисков – значит уничтожать инновации. В мире нет инноваций без рисков”, – сказал он.

Эта речь привела к приостановке IPO на сумму 37 миллиардов долларов для финансовой дочерней компании Alibaba Ant Group.

В пресс-службе Alibaba и благотворительном фонде Джека Ма подтвердили, что миллиардер участвовал в онлайн-церемонии ежегодного мероприятия для сельских учителей.

В 50-секундном видео Ма в темно-синем пуловере произносил свое обращение.

На фоне появления Ма в публичном пространстве, акции Alibaba, котирующиеся в Гонконге, подскочили более чем на 10%.

“Появление Джека Ма дало инвесторам душевное спокойствие после множества слухов”, – сказал Стивен Люнг, директор по продажам брокерской компании UOB Kay Hian в Гонконге.

Видеообращение к учителям вызвало бурный интерес на китайской социальной платформе Weibo.

Ранее сообщалось, что о миллиардере Джеке Ма, соучредителе Alibaba, не слышно ничего несколько месяцев. Ма не появлялся на публике и в социальных сетях с конца октября. За неделю до этого листинг на фондовой бирже финансового филиала Alibaba (BABA), Ant Group, был заблокирован китайскими регулирующими органами.