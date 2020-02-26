Об этом сообщает телеканал Fox News.

Стоит отметить, что случаев заражения в городе пока не зафиксировано, но власти хотят повысить осведомленность жителей о новом вирусе и рисках, которые он несет.

Кроме того, благодаря чрезвычайному положению власти города смогут мобилизовать материальные и человеческие ресурсы для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.

“Хотя в Сан-Франциско еще не подтверждено ни одного случая заболевания, глобальная картина быстро меняется, и мы должны повысить готовность. Учитывая большой объем путешествий между Сан-Франциско и материковым Китаем, вероятно, в конечном итоге мы увидим один или несколько случаев заражения”, – отмечается в заявлении мэра города.

“Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда”, – подчеркнула Брид.

Заявление прозвучало на фоне предупреждения Центра по контролю и профилактике заболеваний о возможном распространении коронавируса на территории США.

Так, в стране было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них около 40 – пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, что стоит на карантине в японской Йокогаме.