Об этом сообщает телеканал Fox News.
Стоит отметить, что случаев заражения в городе пока не зафиксировано, но власти хотят повысить осведомленность жителей о новом вирусе и рисках, которые он несет.
Кроме того, благодаря чрезвычайному положению власти города смогут мобилизовать материальные и человеческие ресурсы для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.
“Хотя в Сан-Франциско еще не подтверждено ни одного случая заболевания, глобальная картина быстро меняется, и мы должны повысить готовность. Учитывая большой объем путешествий между Сан-Франциско и материковым Китаем, вероятно, в конечном итоге мы увидим один или несколько случаев заражения”, – отмечается в заявлении мэра города.
“Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда”, – подчеркнула Брид.
Заявление прозвучало на фоне предупреждения Центра по контролю и профилактике заболеваний о возможном распространении коронавируса на территории США.
Так, в стране было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них около 40 – пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, что стоит на карантине в японской Йокогаме.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар на слушаниях в комитете по ассигнованиям заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена через год.