Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине сможет состояться в 20-х числах июня, если карантин завершится 24 апреля, и ученики еще успеют вернуться за парты.

Об этом сообщила сегодня во время брифинга временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

“Если мы возвращаемся в мае за школьные парты, это будет означать, что в мае будет проходить пробное ВНО, а основная сессия внешнего независимого оценивания начнется ориентировочно в 20-х – после 20-х чисел июня. Если же мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня месяца, до старта основной сессии”, – отметила Мандзий.

Она подчеркнула, что ВНО в 2020 году обязательно состоится, но все зависит от сроков завершения карантина.

Так, если карантинные меры затянутся, то в Минобразования готовы организовать ВНО даже в августе. У министерства есть несколько вариантов проведения оценивания и вступительной кампании.

“В любом случае мы и в июле, и в августе сможем осуществить и пробное, и основную сессию ВНО. Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать даже в середине августа. Если мы готовы начать его в середине августа, то закончится процедура ВНО и (будут получены, – ред.) результаты в середине сентября”, – объяснила Мандзий.

По ее словам, при таких условиях вступительная кампания в учреждения высшего образования “завершится к середине октября”.

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(На видео – с 3:30)