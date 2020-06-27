Соответствующий пост Михайлюта опубликовал на своей странице в Facebook.
“Меня очень волнует то, что происходит в моей стране, и я считаю, что дело Шеремета — это наглая пощечина от власти каждому из нас, потому что они должны или предоставить доказательства или отпустить всех, кому они уже полгода пытаются пришить дело белыми нитками!”, — написал музыкант.
Также он призвал окружающих продолжать говорить об этом деле публично.
“Если ты сегодня об этом молчишь, то завтра говорить об этом будет уже некому. Не молчи, бояться — глупо”, — добавил Михайлюта.
Ранее Михайлюта записывал видеообращение в поддержку одного из фигурантов дела Шеремета — музыканта Андрея Антоненко.
- Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не руководит следствием по делу об убийстве Павла Шеремета. #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.