Вокалист группы "Танок На Майдані Конго"(ТНМК) Олег "Фагот" Михайлюта выступил в поддержку фигурантов дела в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующий пост Михайлюта опубликовал на своей странице в Facebook.

“Меня очень волнует то, что происходит в моей стране, и я считаю, что дело Шеремета — это наглая пощечина от власти каждому из нас, потому что они должны или предоставить доказательства или отпустить всех, кому они уже полгода пытаются пришить дело белыми нитками!”, — написал музыкант.

Также он призвал окружающих продолжать говорить об этом деле публично.

“Если ты сегодня об этом молчишь, то завтра говорить об этом будет уже некому. Не молчи, бояться — глупо”, — добавил Михайлюта.

Ранее Михайлюта записывал видеообращение в поддержку одного из фигурантов дела Шеремета — музыканта Андрея Антоненко.