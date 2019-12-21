Видеобращение Михайлюты опубликовано на Facebook-странице инициативы “Free Riff”.

Музыкант подчеркнул, что обнародованные следствием доказательства причастности Антоненко к убийству журналиста Шеремета в 2016 году не кажутся ему убедительными.

“Я не верю в том, что Riffmaster мог сделать то, что ему сейчас клеят. Это, в принципе, никого не должно волновать, мало ли во что я верю или не верю. Но смотря на те доказательства, хотя… Можно сказать на отсутствие доказательств… На эти все вещи, которые пытаются белыми каната пришить к этому делу”, — сказал он.

Также Михайлюта отметил, что правоохранители выдвигают безосновательные обвинения в адрес Антоненко и могут поступить так с кем угодно.

“Я понимаю, что следующим может быть кто угодно. Это произвол власти: что хотят, то и делают. На кого-то тыкают пальцами и говорят: “Ты виноват”. Ничего не до объясняя и не доказывая. Потому собираемся вместе, только там мы — сила. Отвоюем всех, кого нужно отвоевать. Слава Украине!”, — подытожил он.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца без права на залог. Его подозревают в организации преступления.

Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток. Также от отказался сотрудничать со следствием, считая его предвзятым, и подал иск на должностных лиц (в том числе Президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и министра внутренних дел Арсена Авакова) испортивших его репутацию.