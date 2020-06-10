Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Волкер посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.
“Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа”, – написал Волкер.
- 10 июня в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.
- Сотрудники госохраны в нарушение закона не пускали народных депутатов от “Европейской Солидарности” и адвокатов к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, к которой сегодня пришел пятый президент Украины Петр Порошенко.