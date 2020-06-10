Сегодня, 10 июня, в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили пятому Президенту Украины Петру Порошенко о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В 11:40 “прокуроры офиса Генерального прокурора по поручению Генерального прокурора сообщили о подозрении пятому Президенту Украины”.

При этом не уточняется, по какому именно делу сообщено подозрение.

Также сообщается, что Петр Порошенко отказался от участия в допросе и пытался покинуть здание ГБР.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

В свою очередь адвокат пятого президента Илья Новиков заявил, что у ГБР был план вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.

“Как только мы вошли в кабинет следователя, еще до начала допроса, к нам подошел сотрудник Офиса Генпрокурора, не представившись, решил вручить подозрение. Так как это не было согласно закону, то мы (защита и Порошенко, – ред.) отказались принимать это сообщение. Петр Порошенко покинул здание ГБР”, – сказал Новиков.

Адвокат подчеркнул, что “дело о картинах” является фейковым.

“Президент Зеленский, Генпрокурор Венедиктова и ГБР хотят привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко. Речь идет о деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Служба внешней разведки. Якобы Порошенко с целью украсть деньги – заработную плату Семочко – назначил его в обход процедуры. Это абсурд. Даже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка говорил, что это юридический треш”, – подчеркнул Илья Новиков.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.