Об этом сообщает BFM TV.
Мужчина служил алтарником в соборе и закрывал здание.
Адвокат сообщил, что его подзащитный потрясен масштабами случившегося и раскаивается.
“Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент сегодня охвачен раскаянием и поражен масштабом событий”, – сказал адвокат.
Мужчина рассказал, что развел огонь в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита.
Теперь волонтеру грозит до десяти лет тюрьмы.
Мотивы поступка пока непонятны.
- Утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте возник сильный пожар.
- Позже стало известно, что расследование возможных причин пожара во французском соборе Святых Петра и Павла свидетельствует о том, что его могли поджечь.
- В ходе расследования обстоятельств пожара полиция задержала 39-летнего мужчину.