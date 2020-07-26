Об этом сообщает BFM TV.

Мужчина служил алтарником в соборе и закрывал здание.
Адвокат сообщил, что его подзащитный потрясен масштабами случившегося и раскаивается.

“Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент сегодня охвачен раскаянием и поражен масштабом событий”, – сказал адвокат.

Мужчина рассказал, что развел огонь в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита.

Теперь волонтеру грозит до десяти лет тюрьмы.

Мотивы поступка пока непонятны.

  • Утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте возник сильный пожар.
  • Позже стало известно, что расследование возможных причин пожара во французском соборе Святых Петра и Павла свидетельствует о том, что его могли поджечь.
  • В ходе расследования обстоятельств пожара полиция задержала 39-летнего мужчину.