Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что власть, объявляя карантин выходного дня, забыла о компенсации местному бизнесу.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

“Во всем мире, когда объявляют локдаун, правительство компенсирует местному бизнесу потери от локдауна. Потому что люди должны есть, люди должны платить за квартиру. И вы уже 9 месяцев издеваетесь над людьми!”, – подчеркнул политик.

Порошенко считает, что власть должна вернуть изъятые из коронавирусного фонда 40 млрд грн, чтобы была возможность закупить и оборудовать кислородными станциями и концентраторами каждую больничную койку, обеспечить средствами защиты врачей, учителей и воспитателей.