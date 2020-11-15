Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
“Во всем мире, когда объявляют локдаун, правительство компенсирует местному бизнесу потери от локдауна. Потому что люди должны есть, люди должны платить за квартиру. И вы уже 9 месяцев издеваетесь над людьми!”, – подчеркнул политик.
Порошенко считает, что власть должна вернуть изъятые из коронавирусного фонда 40 млрд грн, чтобы была возможность закупить и оборудовать кислородными станциями и концентраторами каждую больничную койку, обеспечить средствами защиты врачей, учителей и воспитателей.
- Ранее сообщалось, что Петр Порошенко пожелал президенту Владимиру Зеленскому быстро выздороветь и напомнил о 40 млрд из COVID-фонда.
- 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника.
- Местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить “карантин выходного дня”.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о введении в стране “карантина выходного дня” действует безусловно, и у мэров городов нет полномочий отказываться от его выполнения.