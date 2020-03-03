ВОЗ борется с фейками о коронавирусе через TikTok

Об этом пишет Dazed.
В прошлом месяце TikTok подвергся критике после того, как на платформе появилось несколько видео, распространяющих ложную информацию об эпидемии коронавируса. Для борьбы с дезинформацией, ВОЗ присоединилась к соцсети, предлагая пользователям подлинные советы о вирусе.
“Мы присоединяемся к TikTok, чтобы предоставлять вам надежные и своевременные консультации в области общественного здравоохранения. Наш первый пост: как защитить себя от коронавируса”, – говорится в первом видео ВОЗ.
В видеоролике руководитель по профилактике и контролю инфекций ВОЗ Бенедетта Аллегранци для того, чтоб не заразится инфекцией, посоветовала пользователям часто мыть руки, при кашле и чихании использовать салфетки и сразу же выбрасывать их, избегать тесного контакта со всеми, у кого жар и кашель, и посещать врача, если у вас проявляются какие-либо симптомы гриппа.
@whoWe are joining @tiktok to provide you with reliable and timely public health advice! Our first post: How to protect yourself from ##coronavirus ?
Во втором видео показано, как правильно носить медицинскую маску.
@whoWhen & how should masks be worn in order to protect against the new ##coronavirus ?♬ original sound – who
- Сегодня, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболел житель Черновицкой области, который вместе с женой вернулся из Италии. #Буквы разбирались, какова сейчас ситуация в Черновцах и области.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- 3 марта количество умерших вследствие заражения китайским коронавирусом COVID-2019 возросло до 3117 человек. В целом, количество зараженных составляет 90 912.