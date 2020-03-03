ВОЗ борется с фейками о коронавирусе через TikTok

Об этом пишет Dazed.

В прошлом месяце TikTok подвергся критике после того, как на платформе появилось несколько видео, распространяющих ложную информацию об эпидемии коронавируса. Для борьбы с дезинформацией, ВОЗ присоединилась к соцсети, предлагая пользователям подлинные советы о вирусе.

“Мы присоединяемся к TikTok, чтобы предоставлять вам надежные и своевременные консультации в области общественного здравоохранения. Наш первый пост: как защитить себя от коронавируса”, – говорится в первом видео ВОЗ.

В видеоролике руководитель по профилактике и контролю инфекций ВОЗ Бенедетта Аллегранци для того, чтоб не заразится инфекцией, посоветовала пользователям часто мыть руки, при кашле и чихании использовать салфетки и сразу же выбрасывать их, избегать тесного контакта со всеми, у кого жар и кашель, и посещать врача, если у вас проявляются какие-либо симптомы гриппа.

Во втором видео показано, как правильно носить медицинскую маску.