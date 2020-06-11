Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.
“Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня – придется еще подождать”, – отметил он.
Посол также добавил, что правила въезда для украинцев в Австрию автомобильным путем остаются без изменений: могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединения семьи), согласованное с посольством Австрии в Украине.
Ранее сообщалось, что Austrian Airlines планирует возобновить рейсы в Киев с 22 июня.
- Три авиакомпании заявили о возобновлении рейсов из Украины в мае-июне.
- Стало известно, с какими странами Украина возобновит авиасообщение.