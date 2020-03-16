Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на своей страницу в Facebook.

“Впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. Их теперь везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, просто забивают весь салон машины. За выходные Новая таможня помешала вывозу из Украины почти 130 тыс медицинских масок”, – написал Нефедов.

Он рассказал, что контрабанду обнаруживали, скрытой в обшивке автомобиля, а также напаковывали автомобильный салон, а также в аеропорту.

“Такой вот бизнес на коронавируса”, – заключил он.

Нефедов также подчеркнул, что правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, в том числе медицинские маски.