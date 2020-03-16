Об этом на брифинге сообщила заместительница председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

По ее словам, черновчанин, у которого впервые зафиксировали коронавирус, выздоравливает. Ему сделали тесты – они отрицательные.

“Сегодня мы получили негативный результат от нашего пациента номер один, у которого предыдущие результаты были позитивными”, — сказала Гусак.

Она подчеркнула, что о выздоровлении можно говорить только тогда, когда у пациента будет два подряд негативных результата тестирования на коронавирус.