Об этом на брифинге сообщила заместительница председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.
По ее словам, черновчанин, у которого впервые зафиксировали коронавирус, выздоравливает. Ему сделали тесты – они отрицательные.
“Сегодня мы получили негативный результат от нашего пациента номер один, у которого предыдущие результаты были позитивными”, — сказала Гусак.
Она подчеркнула, что о выздоровлении можно говорить только тогда, когда у пациента будет два подряд негативных результата тестирования на коронавирус.
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