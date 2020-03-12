Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Уточняется, что матчи Украинской профессиональной лиги, Кубка Украины, Профессиональной футбольной лиги, чемпионатов U-21 и U-19, Экстра-лиги и высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд, а также Кубка Украины по футзалу с 12 марта по 3 апреля 2020 года пройдут без зрителей.
При этом также вводятся условия, что число людей, которые задействованы в организации и проведении футбольного матча в этот период, не должно превышать 200 человек.
Помимо того, в УАФ обязали приостановить все соревнования ДЮФЛ, футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд всех возрастных категорий с 12 марта по 3 апреля.
При этом УАФ также поручает региональным ассоциациям принять решение о проведении без зрителей или приостановлении областных, городских и районных соревнований.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.