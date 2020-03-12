В Украинской ассоциации футбола приняли решение по 3 апреля 2020 года проводить футбольные матчи без зрителей.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Уточняется, что матчи Украинской профессиональной лиги, Кубка Украины, Профессиональной футбольной лиги, чемпионатов U-21 и U-19, Экстра-лиги и высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд, а также Кубка Украины по футзалу с 12 марта по 3 апреля 2020 года пройдут без зрителей.

При этом также вводятся условия, что число людей, которые задействованы в организации и проведении футбольного матча в этот период, не должно превышать 200 человек.

Помимо того, в УАФ обязали приостановить все соревнования ДЮФЛ, футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд всех возрастных категорий с 12 марта по 3 апреля.

При этом УАФ также поручает региональным ассоциациям принять решение о проведении без зрителей или приостановлении областных, городских и районных соревнований.