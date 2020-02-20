В Министерстве здравоохранения заявили, что ни у одного человека с предыдущих прямых рейсов из Китая, симптомов вируса нет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

“Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на всех бортах предыдущих прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаружены симптомы болезни. Все пассажиры – здоровы”, – сказано в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что все пассажиры, прибывшие из Китая, проходили температурный скрининг.

“Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день) и держали ситуацию на контроле”, – говорится в сообщении. Также отмечается, что людей, которые прибывали из Китая смежными рейсами, проверяли в промежуточных странах.