Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.
“Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на всех бортах предыдущих прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаружены симптомы болезни. Все пассажиры – здоровы”, – сказано в сообщении.
При этом в министерстве добавили, что все пассажиры, прибывшие из Китая, проходили температурный скрининг.
“Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день) и держали ситуацию на контроле”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что людей, которые прибывали из Китая смежными рейсами, проверяли в промежуточных странах.
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