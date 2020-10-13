Проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.

Об этом в комментарии #Букв сказал юрист Андрей Магера.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал пять вопросов, которые зададут украинцам 25 октября на избирательных участках.

По словам Андрея Магеры, такой опрос не предусмотрен Избирательным кодексом.

“Это не предусмотрено Избирательным кодексом. Кроме того, это не полномочия президента задавать такие вопросы. Полномочия президента четко прописаны в Конституции”, – отметил юрист.

По его мнению, если и должны организовать какой-то опрос, то для этого должен появиться соответствующий документ.

Пока неизвестно, в каком формате украинцам будут задавать вопросы на избирательных участках.