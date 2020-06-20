Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил Михаил Поляк, главный врач Закарпатской инфекционной больницы.
“Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных. В первую очередь значительно увеличилось количество больных с тяжелым протеканием болезни. Во всех больницах первой волны города Ужгород реанимационные отделения переполнены. Количество тяжелых больных выросло в разы… И не только больницы Ужгорода. Все больницы первой волны почти полностью заполнены”, – подчеркнул Поляк.
Он уточнил, что сейчас в больницах первой волны принимают мало больных, поскольку процесс выздоровления пациентов с коронавирусом идет трудно (около трех недель продолжается лечение в стационаре).
“А раз не выписываем больных – значит, некуда класть новых”, – сказал Поляк.
По его словам, больницы заполнены не только в Ужгороде, но и в таких районах Закарпатья, как Раховский, Хустский, Иршавский и Свалявский.
“В некоторых районах – Хустском, Свалявском, Иршавском, больницы также заполнены. Почти в каждой больнице находятся более 30 больных”, – рассказал главврач.
В свою очередь председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров рассказал, что за последние сутки в регионе обнаружили наибольшее за все время количество новых случаев коронавируса – 109 инфицированных.
“Считаем, что такая тенденция в основном связана с тем, что смягчение карантина люди восприняли как его отмену. Наблюдаем низкую социальную ответственность. Почти не используются в общественных местах, транспорте масочный режим, дезинфекция. Получаем информацию о нарушении карантинных ограничений во время свадеб, похорон, религиозных собраний”, – подчеркнул он.
Петров уточнил, что, учитывая тенденции, власти будут вынуждены усиливать карантин. Он допустил остановку общественного транспорта (на выходные дни).
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