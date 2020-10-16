В Министерстве образования и науки Украины утвердили условия приема на обучение в высшие учебные заведения в 2021 году. Основной этап вступительной кампании запланирован на июль.

Об этом проинформировали в пресс-службе министерства.

В МОН подчеркнули, что планируют провести следующую вступительную кампанию в июле 2021 года (а не в августе, как в этом году), “чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года”.

В ведомстве уточнили, что поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, почти все поступающие (в том числе на базе образовательно-квалификационного уровня “младший специалист”) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде.

Для регистрации электронного кабинета необходимо будет иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий.

Кроме того, в МОН планируют создать возможность для абитуриентов подавать документы на зачисление дистанционно (через электронный кабинет с использованием е-подписи).

Особенности вступительной кампании:

1. Поступающим на врачебные специальности (“Стоматология”, “Медицина”, “Педиатрия”):

• чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам (это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175);

• обязательными предметами ВНО для поступления на указанные специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом абитуриент сможет выбирать биологию, химию или физику.

2. Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе. В то же время поступающие на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Таким образом, комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не будет теперь обязательным для поступающих на все специальности.

В Украинском центре оценивания качества образования в связи с этим проинформировали, что тест по украинскому языку будет содержать и задания, предполагающие знание литературы.

Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 гг. можно будет использовать для поступления на все специальности.

Кроме того, в следующем году для большинства специальностей планируется значительно расширить перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

Установлено ограничение количества заявлений, которые абитуриент сможет подать на контракт: не более 30 заявлений.

При этом, во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения (за исключением случаев, когда абитуриент планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном учреждении образовании и т.д.).

Вступление в магистратуру

Для всех специальностей будет обязательным единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ). Вузы смогут увеличить вес балла за профессиональное испытание, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 года и 2021 года, а результаты единого профессионального вступительного испытания – только 2021 года.