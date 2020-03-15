Об этом он шла речь на брифинге в субботу, 14 марта.
“От граждан мы ждем одного — спокойствия и ответственных решений. В связи с этим хочу обратиться к украинцам с рекомендацией или с призывом отказаться от уже запланированных отпусков или туров купленных за границу”, — сказал Кулеба.
“Ситуация стремительно ухудшается в разных странах. Вы не знаете, что произойдет послезавтра”, — подчеркнул он.
Помимо этого, министр призвал граждан “сохранять спокойствие и опираться на официальную информацию”.
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- Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.