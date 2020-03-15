В связи с распространением коронавируса COVID-19 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев отказаться от уже запланированных поездок за границу.

Об этом он шла речь на брифинге в субботу, 14 марта.

“От граждан мы ждем одного — спокойствия и ответственных решений. В связи с этим хочу обратиться к украинцам с рекомендацией или с призывом отказаться от уже запланированных отпусков или туров купленных за границу”, — сказал Кулеба.

“Ситуация стремительно ухудшается в разных странах. Вы не знаете, что произойдет послезавтра”, — подчеркнул он.

Помимо этого, министр призвал граждан “сохранять спокойствие и опираться на официальную информацию”.

<noscript><iframe title="14.03.2020 Брифінг представників Уряду щодо запровадження рішень РНБО України" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/EfzG8JQquLQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На видео с 12 минуты