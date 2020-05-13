Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выплатить обещанные медикам до 300 процентов надбавки на сегодняшний день не получится из-за юридической коллизии.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

На селекторном совещании речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. В связи с этим многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. В то же время выплаты за апрель происходят по другой формуле – на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренные медицинские помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.

“Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого выплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда”, – сказал Зеленский.

Президент поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями относительно препятствий, которые мешают им сделать доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

“Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса”, – обратился Денис Шмыгаль к главам ОГА.