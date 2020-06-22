"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семьям погибших и людям, пострадавшим во время взрыва в Киеве в доме на улице Соломии Крушельницкой.

Заявление обнародовала пресс-служба партии.

“Мы требуем от киевской власти в кратчайшие сроки выделить из резервного фонда денежную компенсацию пострадавшим, которая должна покрыть все убытки, или предоставить постоянное жилье из фонда коммунальной собственности. Эта трагедия – свидетельство безответственности отдельных чиновников, которые должны понести справедливое наказание.” Европейская Солидарность ” требует срочно обеспечить инспекцию всех домов на соответствие газовых систем требованиям техники безопасности. Это поможет уберечь киевлян от повторения подобных трагедий”, – говорится в заявлении.

В партии отметили, что эта трагедия – свидетельство безответственности отдельных чиновников, которые должны понести справедливое наказание.

“Европейская Солидарность” требует срочно обеспечить инспекцию всех домов на соответствие газовых систем требованиям техники безопасности. Это поможет уберечь киевлян от повторения подобных трагедий”, – подчеркнули в “Европейской Солидарности”.