Заявление обнародовала пресс-служба партии.
“Мы требуем от киевской власти в кратчайшие сроки выделить из резервного фонда денежную компенсацию пострадавшим, которая должна покрыть все убытки, или предоставить постоянное жилье из фонда коммунальной собственности. Эта трагедия – свидетельство безответственности отдельных чиновников, которые должны понести справедливое наказание.” Европейская Солидарность ” требует срочно обеспечить инспекцию всех домов на соответствие газовых систем требованиям техники безопасности. Это поможет уберечь киевлян от повторения подобных трагедий”, – говорится в заявлении.
В партии отметили, что эта трагедия – свидетельство безответственности отдельных чиновников, которые должны понести справедливое наказание.
“Европейская Солидарность” требует срочно обеспечить инспекцию всех домов на соответствие газовых систем требованиям техники безопасности. Это поможет уберечь киевлян от повторения подобных трагедий”, – подчеркнули в “Европейской Солидарности”.
- 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Сначала сообщили о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех– еще одно жителя дома госпитализировали.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами могут находиться от двух до шести человек.