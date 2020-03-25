С начала эпидемии коронавируса немецкие власти отслеживали цепь распространения инфекции, тестировали население и локализировали источники вируса. Такой подход обеспечил самую низкую смертность от коронавируса несмотря на большое количество инфицированных.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Эксперты считают, что причина различий в показателях смертности заключается в том, что в Германии применялся другой подход. Впервые дни вспышки вируса, в Германии тщательно отслеживали всю цепь распространения коронавируса. Таким образом, в стране располагают более точными данными, чем в тех странах, где реагируют непосредственно на проявление симптомов.

В то время как в соседней Франции зарегистрировано более 20 тысяч случаев, смертность в Германии – существенно ниже. В Италии 9,5% инфицированных скончались, во Франции этот показатель составляет 4,3%, в то время, как в Германии – 0,4%.

“Вначале, когда у нас было относительно немного случаев, когда речь шла о том, чтобы их найти и изолировать, мы в Германии неплохо справились…это – главная причина”, – объяснил Рейнхард Буссе, глава департамента управления здравоохранением в Берлинском технологическом университете.

Кроме того, важным фактором эксперты называют всеобщее тестирование. Так, за время эпидемии в Германии выявили 31150 случаев заболевания.

Кристиан Дростен, вирусолог из больницы Charité в Берлине, объяснил, что высокий диагностический потенциал в Германии обеспечил преимущество на этапе выявления эпидемии. При этом, схожая ситуация вокруг борьбы с пандемией – в Норвегии, где также применяют метод всеобщего тестирования для выявления болезни.

Немецкие эпидемиологи считают, что вспышка коронавируса в стране припадает на период, когда молодые люди, буду инфицированными, возвращались в Германию из-за границы после каникул.