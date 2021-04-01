Об этом рассказывают #Буквы.
Украинки, которые родились в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет (59 лет и 6 месяцев). Другим женщинам придется ждать до 60 лет.
Согласно новым требованиям, меняется продолжительность страхового стажа на момент достижения пенсионного возраста.
|Год выхода на пенсию
|Необходимый страховой стаж
|60 лет
|28 лет
|63 года
|18 лет
|65 лет
|15-18 лет
Стоит отметить, что в 2020 году для выхода на пенсию нужно было проработать 27 лет. Теперь это требование увеличили на 1 год.
Если стажа не хватает на момент достижения 60 лет, его можно докупить – один год стажа обойдется в 31 680 гривен (до апреля 2021 эта сумма составляла 24 937 гривен).
Согласно календарю повышения пенсий, с 1 апреля состоится перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа, или стажа и заработка, приобретенных после 1 марта 2019 года.
Напомним, что с 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий. Повышенные выплаты получат 8 миллионов пенсионеров.
Стоит добавить, что Кабинет Министров решил отложить начало выплат пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение прописано в постановлении правительства от 22 февраля 2021 года.
- В Украине с 1 января 2021 года вырос размер минимальных зарплат и пенсий. Так, минимальная зарплата с 1 января повысилась до 6000 гривен в месяц. С 1 января повысился и размер минимальной пенсии для части неработающих пенсионеров (до 2400 грн).