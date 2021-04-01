С 1 апреля 2021 пенсионный возраст у женщин, родившихся в период с 1 апреля 1961 по 31 декабря 1961 года, увеличивается до 60 лет.

Об этом рассказывают #Буквы.

Украинки, которые родились в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет (59 лет и 6 месяцев). Другим женщинам придется ждать до 60 лет.

Согласно новым требованиям, меняется продолжительность страхового стажа на момент достижения пенсионного возраста.

Год выхода на пенсию Необходимый страховой стаж 60 лет 28 лет 63 года 18 лет 65 лет 15-18 лет

Стоит отметить, что в 2020 году для выхода на пенсию нужно было проработать 27 лет. Теперь это требование увеличили на 1 год.

Если стажа не хватает на момент достижения 60 лет, его можно докупить – один год стажа обойдется в 31 680 гривен (до апреля 2021 эта сумма составляла 24 937 гривен).

Согласно календарю повышения пенсий, с 1 апреля состоится перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа, или стажа и заработка, приобретенных после 1 марта 2019 года.

Напомним, что с 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий. Повышенные выплаты получат 8 миллионов пенсионеров.

Стоит добавить, что Кабинет Министров решил отложить начало выплат пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение прописано в постановлении правительства от 22 февраля 2021 года.