Фото опубликовали на странице BIHUS.info в Facebook.
Напомним, что авария с участием Дубинского произошла рано утром вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)
Фото: BIHUS.info
- На популярной доске объявлений Auto RIA появились на продажу несколько элитных автомобилей. Судя по фото и номерным знакам, очень похожие на те, на которых ездит народный депутат Александр Дубинский, а именно: зеленый Mercedes-Benz G 55 AMG, внедорожник Cadillac Escalade и кабриолет Honda S2000.
- Ранее #Буквы собрали скандалы с участием нардепа Александра Дубинского.