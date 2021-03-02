В Сети опубликовали фотографии побитой машины в ДТП с участием народного депутата Александра Дубинского.

Фото опубликовали на странице BIHUS.info в Facebook.

Напомним, что авария с участием Дубинского произошла рано утром вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)

Фото: BIHUS.info