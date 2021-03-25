Об этом он сказал в комментарии #Буквам.
В то же время по словам эксперта, госпитализации несколько замедляются, однако количество выписанным не настигает эти показатели – госпитализации стабильно на четверть преобладают выписки.
Читайте также:
Рекорд смертей: в Украине увеличивается избыточная смертность, и оснований для изменения тренда нет
По суммарным показателям, которые включают количество выявленных случаев, количество и рост госпитализированы, загруженность коек с кислородом – более 50% областей могут стать красными на следующей неделе.
“Правительство изменило подход к адаптивному карантина и начал реагировать на вспышки на уровне общин. Если в ОТГ за неделю являются более 70 случаев и рост составляет более 50%, то региональная комиссия усилить карантин в этой общине. Такая дополнительная реакция внедряется в оранжевых регионах” , – пояснил специалист.
Оранжевыми или красными сейчас есть все области, кроме Херсонской.
По его словам, жесткость адаптивного карантина может стать заменой национального локдауна.
- Ранее министр охраны здоровья Украины Максим Степанов ранее заявил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Столица Украины – Киев и Одесская область со вторника, 23 марта, официально перешли в “красную” зону карантина.
- 22 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела “красный” уровень епидопасности в еще двух областях Украины — Сумской и Киевской.
- Модифицированный “британский штамм” коронавируса в Украине отличается от предшественника, которого в декабре прошлого года впервые обнаружили в Лондоне, критическими изменениями в участках вируса.