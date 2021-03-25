За последние три недели смертность от COVID-19 достигла пика предыдущей волны, которая была осенью, и продолжает расти. Новый максимум - 362 умерших в сутки. Старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что с такими темпами правительству придется в ближайшее время ввести локдаун.

Об этом он сказал в комментарии #Буквам.

В то же время по словам эксперта, госпитализации несколько замедляются, однако количество выписанным не настигает эти показатели – госпитализации стабильно на четверть преобладают выписки.

По суммарным показателям, которые включают количество выявленных случаев, количество и рост госпитализированы, загруженность коек с кислородом – более 50% областей могут стать красными на следующей неделе.

“Правительство изменило подход к адаптивному карантина и начал реагировать на вспышки на уровне общин. Если в ОТГ за неделю являются более 70 случаев и рост составляет более 50%, то региональная комиссия усилить карантин в этой общине. Такая дополнительная реакция внедряется в оранжевых регионах” , – пояснил специалист.

Оранжевыми или красными сейчас есть все области, кроме Херсонской.

По его словам, жесткость адаптивного карантина может стать заменой национального локдауна.