Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За минувшие сутки умерли 24 человека, выздоровели – 392.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской области – 228 человек, и в Черновицкой – 183.

А больше всего летальных случаев в субботу – на Львовщине, там от коронавируса умерли 4 пациента.

Сейчас в Украине коронавирусом болеет 41 466 человек, а 47 822 человека выздоровели.

Сегодня по данным МОЗ коронавирус выявлено:

  • Винницкая область – 3213 случая;
  • Волынская область – 4644 случая;
  • Днепропетровская область – 1725 случаев;
  • Донецкая область – 1088 случая;
  • Житомирская область – 2430 случая;
  • Закарпатская область – 6246 случаев;
  • Запорожская область – 1085 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 6626 случаев;
  • Кировоградская область – 742 случая;
  • г. Киев – 10 случаев;
  • Киевская область – 4530 случаев;
  • Львовская область – 11 951 случай;
  • Луганская область – 178 случая;
  • Николаевская область – 808 случая;
  • Одесская область – 4964 случая;
  • Полтавская область – 548 случаев;
  • Ровенская область – 7538 случаев;
  • Сумская область – 854 случая;
  • Тернопольская область – 3732 случая;
  • Харьковская область – 6065 случаев;
  • Херсонская область – 299 случаев;
  • Хмельницкая область – 1581 случай;
  • Черновицкая область – 7617 случаев;
  • Черкасская область – 1148 случаев;
  • Черниговская область – 1206 случаев.
  • В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
  • В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
  • В Украине действуют обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”. В каждой из них – свои ограничения.