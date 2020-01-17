За весь 2019 и январь 2020 года в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли 148 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

“В целом на протяжении 2019-2020 годов за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области — 31 и 197 соответственно”, — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уверяют, что ведомство “контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС”. В частности, заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины по фактам гибели украинских военных в Авдеевке 15 января и селе Калиновое 16 января.