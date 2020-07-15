За прошедшие сутки в Киеве было зафиксировано несколько десятков нарушений противоэпидемиологических норм ресторанами и магазинами.

Об этом сообщается на странице киевского управления службы в Facebook.

Уточняется, что экспертами службы были проверены 40 объектов торговли продовольственными товарами, 45 заведения общественного питания, 26 объектов торговли непродовольственными товарами и детский сад.

“По результатам проверки составлено 29 протоколов в соответствии с ст.44-3 (нарушение правил карантина людей)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что среди заведений общественного питания было зафиксировано 10 нарушителей карантина, среди продуктовых магазинов – 10 и среди магазинов промышленных товаров – 8 нарушителей. Также правила карантина были нарушены в детском саду.

В Госпотребслужбе напоминают, что нарушение карантина может повлечь за собой штрафы от 17 до 34 тысяч гривен для граждан и от 34 до 140 тысяч гривен для должностных лиц.