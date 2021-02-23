Covid-19 Украина

обновлено 23.02.2021 в 20:02

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Заблокированные каналы Козака создали новый холдинг

Телеканалы "️112 Украина", ZIK и NewsOne, связанные с нардепом "Оппозиционные платформы - За жизнь" и кумом Путина Виктором Медведчуком, пытаются вернуться в эфир.

Вторник, 23 февраля 2021, 20:10

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

По его данным, заблокированные “️112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые ранее входили в “Медиахолдинг “Новости”, создали новый холдинг, но название оставили таким же.

Медиахолдинг создан 18 февраля, а его уставный капитал – 100 гривен. Среди учредителей, в частности, гендиректор “112 Украина” Егор Бенкендорф.

“Учредителями нового ООО является 100 человек. В целом. Каждый из них “скинулся” на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО “Медиахолдинг “Новости” – 100 грн”, – отметил Ткаченко.

Министр предположил, что Медведчук и его коллеги ищут юридические способы, “чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство”.

Напомним, 2 февраля были введены санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов NewsOne, Zik, “112 Украина”, по которым также ввели ограничения.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и председатель политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Теги: РНБО, 112 Украина, Виктор Медведчук, ЗИК, СНБО, санкции, Тарас Козак, NewsOne

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