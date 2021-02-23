Заблокированные каналы Козака создали новый холдинг

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

По его данным, заблокированные “️112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые ранее входили в “Медиахолдинг “Новости”, создали новый холдинг, но название оставили таким же.

Медиахолдинг создан 18 февраля, а его уставный капитал – 100 гривен. Среди учредителей, в частности, гендиректор “112 Украина” Егор Бенкендорф.

“Учредителями нового ООО является 100 человек. В целом. Каждый из них “скинулся” на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО “Медиахолдинг “Новости” – 100 грн”, – отметил Ткаченко.

Министр предположил, что Медведчук и его коллеги ищут юридические способы, “чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство”.

Напомним, 2 февраля были введены санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов NewsOne, Zik, “112 Украина”, по которым также ввели ограничения.