Об этом сообщает TVN24.
Возмущенные женщины с черными табличками с надписями “Женщина решает”, “Легальный аборт”, “Это война” приблизились к лидеру правящей партии “Право и справедливость” Ярославу Качиньскому. Однако его защитили однопартийцы.
Вице-спикер Ришард Терлецкий объявил перерыв в заседании, призвал депутатов соблюдать порядок и вызвал парламентскую охрану.
Охранники несколько минут успокаивали женщин и защищали Качиньского. После этого политик самостоятельно покинул заседание Сейма.
Терлецкий отстранил от заседания нескольких оппозиционных политиков.
- В городах Польши продолжаются протесты, связанные с ограничением права женщин на аборт. На второй день только в столице на улицы вышли около 10 тысяччеловек.
- Накануне в Киеве под зданием посольства Польши в Украине прошла акция протеста, связанная с введением польским правительством запрета на аборты по медицинским показаниям.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на протесты, которые начались в стране после решения Конституционного суда об усилении запрета на аборт. Моравецкий заверил, что под запрет не попадают случаи, когда жизнь беременной женщины оказывается под угрозой. По его словам, это решение касается только “евгенических причин” аборта.