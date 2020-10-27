Во вторник, 27 октября, депутаты заблокировали работу польского парламента, скандируя "Это война". Причиной этого протеста стал скандальный запрет на проведение абортов по причине патологии плода.

Об этом сообщает TVN24.

Возмущенные женщины с черными табличками с надписями “Женщина решает”, “Легальный аборт”, “Это война” приблизились к лидеру правящей партии “Право и справедливость” Ярославу Качиньскому. Однако его защитили однопартийцы.

Вице-спикер Ришард Терлецкий объявил перерыв в заседании, призвал депутатов соблюдать порядок и вызвал парламентскую охрану.

Охранники несколько минут успокаивали женщин и защищали Качиньского. После этого политик самостоятельно покинул заседание Сейма.

Терлецкий отстранил от заседания нескольких оппозиционных политиков.