Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что у него нет подтверждения о планах руководства страны уволить его с должности.

Об этом он проинформировал в интервью изданию LB.ua.

Отвечая на вопрос, не собираются ли его уволить, министр заявил: “У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так”.

При этом Загороднюк заверил, что незамедлительно напишет заявление, если президент Владимир Зеленский все же примет решение о его отставке.

“Слухи (об отставке, – ред.) ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку”, – отметил министр.

Ранее народные депутаты от “Слуги народа” в комментарии #Буквам сообщали, что, по их данным, президент Владимир Зеленский уже провел минимум четыре собеседования на должность министра обороны.