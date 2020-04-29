Украинец Рустам Гаджиев не может вернуться в Украину из ОАЭ на похороны маленькой дочери из-за отмененных авиарейсов.

Об этом он написал в Facebook.

“Если вы думаете, что мертвый ребенок – это самое страшное, это не так. Страшно, что ты не можешь к нему приехать. Не можешь утешить убитую горем жену. У меня нет иллюзий, что мне кто-то что-то должен, я не прошу денег или бесплатный билет. Я купил билеты, но уже два рейса из ОАЭ отменили – на 25.04 и 28.04.

Я прошу!!! Умоляю!!! Пожалуйста, помогите попасть из ОАЭ в Украину. Я готов пешком идти, любые стыковки подойдут. Помогите, пожалуйста, попрощаться с моей Евочкой”, – написал мужчина.

Позже он сказал, что есть вариант лететь в Минск, а оттуда уже в Украину.

“Но мне нужны гарантии, что Республика Беларусь меня выпустит, а Украина впустит”, – отметил Рустам Гаджиев.

Перед этим консульство Украины в ОАЭ сообщило о том, что отменили авиарейс компании Air Arabia, намеченный на 28 апреля. А еще подчеркнули, что авиакомпания обязана оперативно вернуть деньги за билеты.

Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о том, что Украина возобновляет спецрейсы для украинцев, которые возвращаются домой.

В списке значится и Дубай (предыдущий отмененный рейс из ОАЭ должен был вылетать из аэропорта Шарджа). Но рейс назначен на 3 мая.

“Мы возобновляем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции”, – подчеркнул Криклий.

Под публикацией Гаджиева министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о транзитном пропуске наших граждан.

Позже Рустам Гаджиев рассказал, что “билеты есть, завтра (28.04) вылетаю в Амстердам, а в четверг (30.04) – в Минск”.

В комментарии “ТСН” Рустам рассказал, что его двухлетняя дочь умерла неожиданно – у нее была кишечная инфекция, которая “молниеносно развилась”. “Очень быстро были поражены все органы”, – сказал он.